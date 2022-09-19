شكوك حول مشاركة فيراتي في مباراتي إيطاليا

قد يغيب ماركو فيراتي عن صفوف إيطاليا في مبارياتها المقبلة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد استبدال لاعب وسط باريس سان جيرمان بسبب إصابة في ربلة الساق يوم الأحد.
وأجبر فيراتي على مغادرة الملعب في الدقيقة 64 من مباراة انتهت بفوز فريقه 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم الاثنين.
وقال غالتييه للصحافيين: أشعر بالقلق لأن خروج فيراتي بهذه الطريقة يعني تعرضه لإصابة قوية، كان من المفترض أن ينضم إلى منتخب بلاده الليلة لكنه سيعود إلى باريس لإجراء بعض الفحوصات. إنها إصابة قوية إلى حد ما في ربلة الساق.
ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره الإنجليزي يوم الجمعة في ميلان قبل أن يتوجه إلى بودابست للعب مع المجر بعد ثلاثة أيام أخرى.
-
فيراتي يغيب عن باريس سان جيرمان شهراًأعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بسبب إصابة ... رياضة عالمية
-
فيليبس يحذر من خطورة فيراتي وجورجينيويعتقد لاعب الوسط الإنجليزي الدولي كالفن فيليبس أن ثنائي خط الوسط الإيطالي المكون من جورجينيو وماركو فيراتي سيشكل تحديا كبيرا للمنتخب الانجليزي خلال ... رياضة عالمية
-
بوكيتينو يستبعد مشاركة فيراتي وماركينيوس أمام بايرناستبعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية الدفع بماركو فيراتي وماركينيوس منذ البداية خلال المواجهة أمام ... رياضة عالمية