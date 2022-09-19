شكوك حول مشاركة فيراتي في مباراتي إيطاليا

قد يغيب ماركو فيراتي عن صفوف إيطاليا في مبارياتها المقبلة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد استبدال لاعب وسط باريس سان جيرمان بسبب إصابة في ربلة الساق يوم الأحد.

وأجبر فيراتي على مغادرة الملعب في الدقيقة 64 من مباراة انتهت بفوز فريقه 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم الاثنين.

مادة اعلانية

وقال غالتييه للصحافيين: أشعر بالقلق لأن خروج فيراتي بهذه الطريقة يعني تعرضه لإصابة قوية، كان من المفترض أن ينضم إلى منتخب بلاده الليلة لكنه سيعود إلى باريس لإجراء بعض الفحوصات. إنها إصابة قوية إلى حد ما في ربلة الساق.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره الإنجليزي يوم الجمعة في ميلان قبل أن يتوجه إلى بودابست للعب مع المجر بعد ثلاثة أيام أخرى.