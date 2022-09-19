غوارديولا: فيليبس قادر على المشاركة في كأس العالم

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفن فيلبس مستبعد بسبب مشكلة بالكتف ورغم إمكانية لحاقه بكأس العالم يوجد احتمال أيضا بأن يخضع لجراحة.
وخرج فيلبس من تشكيلة سيتي خلال الفوز 3-صفر على وولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد عودة مشكلة الكتف التي عانى منها في لقاء ودي أمام برشلونة الشهر الماضي.
وتضرر اللاعب البالغ عمره 26 عاما من الإصابات من انتقاله من ليدز يونايتد إلى سيتي هذا الموسم، وخاض 13 دقيقة فقط في المباريات الرسمية مع فريقه الجديد.
وأبلغ اوارديولا الصحافيين بأنه لا يعرف موعد عودة فيلبس، لكنه أضاف أنه "في المسار الصحيح" ويمكنه العودة في كأس العالم بقطر، حيث تبدأ إنجلترا مشوارها أمام إيران في 21 نوفمبر، لكنه أشار إلى أن فيلبس قد يحتاج لجراحة لعلاج المشكلة بناء على توصية طبية.
وسيغيب فيلبس عن مباراتي إنجلترا أمام إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.
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