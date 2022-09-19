فان غال يبحث عن "متخصص بصد ركلات الجزاء" قبل المونديال

أكد لويس فان غال مدرب منتخب هولندا يوم الاثنين أنه سيخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة في التصدي لركلات الجزاء هذا الأسبوع قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر العام الحالي.



واستدعى فان غال أربعة حراس للمرمى لمواجهتي بولندا وبلجيكا في كأس الأمم الأوروبية هذا الأسبوع حيث تسعى هولندا لتصدر مجموعتها والتأهل للنهائيات المقررة في يونيو المقبل.



لكن المدرب المخضرم قال إن الأولوية ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لكأس العالم التي تقام في نوفمبر تشرين في قطر حينما تلعب هولندا في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف والإكوادور والسنغال.



وقال في مؤتمر صحفي إنه دعا حارسي مرمى إضافيين يوم الأربعاء لحصة تدريبية خاصة بالتصدي لركلات الجزاء، وأضاف: أبحث عن حارس يتصدى لركلات الجزاء لذلك فإننا نختبر كل حراس المرمى.

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