كان: بايرن ما زال يثق بناغلسمان

أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن النادي "غير راض" عن النتائج المخيبة للفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه لا يزال يثق في المدرب جوليان ناغلسمان.

وكانت هزيمة بايرن 1-صفر أمام أوغسبورغ يوم السبت المرة الأولى في 87 مباراة التي يفشل فيها الفريق في هز الشباك في مباراة بالدوري، كما كانت المرة الأولى منذ 20 عاما التي يخوض فيها بايرن أربع مباريات متتالية بالدوري دون انتصار.

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ويستضيف بايرن، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني، منافسه باير ليفركوزن في 30 سبتمبر وحث كان الفريق على الرد بأداء هجومي.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد: لا نفكر في أي مدرب آخر الآن. نحن مقتنعون تماما بقدرات جوليان، بالطبع لا نشعر بالرضا عن الأداء. علينا الخروج من هذا الموقف. نفترض أنه بحلول مباراة ليفركوزن، سنقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنهاجم بكل قوة.

وختم: ربما يكون الاعتقاد قد ترسخ بأن بايرن يهيمن على الدوري الألماني ولا داعي للقلق لكن الأمور تغيرت.