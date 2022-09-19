كوندي: مكالمة تشافي جعلتني أتجاهل تشيلسي

كشف لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي جول كوندي أن حديثه مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني كان السبب وراء تفضيله الانتقال إلى برشلونة الإسباني بدلا من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

واختار كوندي الانتقال من أشبيلية إلى برشلونة هذا الصيف بعقد يمتد لخمس سنوات بعدما كان على وشك الانتقال لتشيلسي.

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وقال مونتشي مدير الكرة في أشبيلية وقتها إن كوندي لجأ إلى الانتقال لبرشلونة بعدما سحب تشيلسي عرضه بسبب "شكوك".

ولكن كوندي أكد، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أنه من اتخذ القرار بعد استمالة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وأوضح :"أولا، انتقلت لناد ضخم، شهد أوقاتا جيدة، والذي تراجع قليلا في الآونة الأخيرة... أتيت إلى مشروع لن أسميه إعادة بناء، لأن لدينا بالفعل فريقا يستطيع المنافسة ، ولكن بدلا من ذلك، يتم مداورته.

وأضاف : كنت راغبا في أن أكون جزءا من هذه الحركة وهذا المشروع، بحثا عن الألقاب، وحتى أعيد برشلونة إلى المكانة التي كان يحتلها دائما، بين أفضل الأندية.

وأشار: كانت هناك محادثة مع المدرب. تكلمنا عن كرة القدم. شعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يعرفني جيدا، ويعرف طريقة لعبي وصفاتي، تحدثت أيضا مع توماس توخيل (المدير الفني السابق لتشيلسي) وشعرت أيضا أنه يريد انضمامي ، لكنني ببساطة فضلت حديث تشافي.

وقدم تشيلسي بداية مهتزة في الموسم الحالي ، وأقال توخيل مؤخرا بعد 20 شهرا قضاها المدرب الألماني في قيادة الفريق.

ورغم المشاكل المالية التي عانى منها برشلونة في الفترة الماضية، بدأ الفريق الموسم الحالي بقوة؛ حيث يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط بعد أول ست مباريات في المسابقة.