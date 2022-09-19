مدرب باريس: يصعب تعويض نيمار بلاعب آخر

أشاد كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بلاعبه البرازيلي نيمار مشيرا إلى أنه لاعب لا غنى عنه ويصعب تعويضه بلاعب آخر.

وأوضح غالتييه بعد فوز فريقه على مضيفه ليون 1 - صفرفي الدوري الفرنسي أن نيمار يمنح الفريق الاتزان.

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واحتفل نيمار بمباراته رقم 100 في الدوري الفرنسي بصناعة الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يعني أن نيمار ساهم في 15 من 26 هدفا أحرزها الفريق في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وسجل نيمار ثمانية أهداف وصنع سبعة أهداف للفريق في الموسم الحالي، ورفع رصيده من المساهمات في أهداف الفريق بالدوري الفرنسي خلال الـ100 مباراة التي خاضها إلى 121 هدفا (سجل 77 وصنع 44) .

وقال غالتييه عن نيمار، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، : إنه من يمنحنا أفضل توازن، إنه كريم مع الفريق، اللاعبون العظماء يظهرون في مثل هذا النوع من المباريات.

وأوضح: نيمار عمل كثيرا لصالح الفريق، وعانى من الإجهاد والغضب. هذا شيء طبيعي. لديه سلوك لا يلام عليه. إنه حاد ولديه الكثير من الطموح هذا الموسم سواء بالنسبة لناديه أو على مستوى الإحصائيات الشخصية.

ورغم استحواذه على الكرة معظم الوقت، عانى سان جيرمان لتحقيق الفوز على ليون الذي تميز بالإصرار في الشوط الثاني، ومدد الفريق بهذا سجل انتصاراته إلى 6 انتصارات متتالية في مختلف البطولات.



ويرى غالتييه أن فريقه كان من الممكن أن يحقق نتيجة أفضل حيث أحرز هدفا واحدا من 15 تسديدة على المرمى، ولكنه يرى أيضا أن الفريق حقق الفوز عن جدارة.