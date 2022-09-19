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نابولي يصعق ميلان في القمة وينفرد بالصدارة

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هدف نابولي الأول

نابولي يصعق ميلان في القمة وينفرد بالصدارة

ميلان - رويترز

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أحرز جيوفاني سيميوني هدفا رائعا بضربة رأس ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مضيفه ميلان واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وهز سيميوني الشباك في الدقيقة 78 بعد تمريرة ماريو روي العرضية وافتتح الجناح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تدخل من سيرجينيو ديست على كفيتشا كفاراتسخليا وأدرك أوليفييه جيرو التعادل في الدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية من ثيو هرنانديز.

ويستضيف نابولي، الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات، منافسه تورينو في أول أكتوبر تشرين الثاني عقب انتهاء التوقف الدولي ويحتل ميلان المركز الخامس ويحل ضيفا على إمبولي في الجولة المقبلة.

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