أسباس يرد على إنريكي: أنا عنيد.. ولن أستسلم

أكد المهاجم المخضرم ياغو أسباس أنه يشعر بالألم بعدما تجاهله لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني قبل انطلاق كأس العالم، مشيراً إلى أنه "عنيد" ولن يستسلم بسهولة.

وخرج أسباس مهاجم سلتا فيغو من القائمة الأخيرة التي كشف عنها إنريكي، ما يعني عدم مشاركته في المباراتين أمام سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

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ومنذ بداية الموسم الماضي سجل أسباس (35 عاماً) المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي، 23 هدفا وسبع تمريرات حاسمة في 43 مباراة بالدوري الإسباني مع سلتا فيغو، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الذي أحرز 30 هدفا.

وقال أسباس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" يوم الثلاثاء: هذا ليس وقت التخلي عن طموحي، الأمل هو آخر شيء يمكنك أن أفقده، لكن الحقيقية أنني لم انضم للمنتخب الوطني منذ فترة، أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد للغاية والآن لدي استمرارية في الدوري.

وواصل: أنا عنيد وسأقاتل حتى أعود في النهاية إلى صفوف المنتخب، سأفعل كل ما بوسعي، الموسم الماضي لعبت بشكل جيد، يؤلمني أنه لم يتصل بي. وأتبع: لم أواجه أي مشكلة مع المدرب ولو حدث ذلك لكان أخبرني لأنه صريح للغاية.

ولم ينضم ياغو، صاحب ستة أهداف في 18 مباراة دولية، إلى صفوف المنتخب الإسباني منذ عام 2019.