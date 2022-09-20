استدعاء هندرسون إلى منتخب إنجلترا بدلاً من فيليبس

استدعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء اللاعب جوردان هندرسون لتعزيز خط وسط الفريق بعد انسحاب كالفين فيليبس بسبب إصابة في الكتف.

وينتظر ساوثغيت لمعرفة ما إذا كان فيليبس سيصبح لائقا للمشاركة في كأس العالم 2022 وذلك بعد أن كشف نادي مانشستر سيتي، الذي ضم اللاعب من ليدز يونايتد بنهاية الموسم الماضي، أنه سيحتاج إلى عملية جراحية.

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وفي حال غياب فيليبس، سيفتقد المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل "يورو 2020" جهود لاعب أساسي في مونديال قطر 2022.



وجاءت إصابة فيليبس لتتيح فرصة العودة أمام هندرسون (32 عاماً) قائد ليفربول والذي شارك في 69 مباراة دولية ويتمتع بخبرة كبيرة في البطولات، حيث كان عنصرا أساسيا بالمنتخب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 .

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره الإيطالي يوم الجمعة المقبل ثم يستضيف نظيره الألماني على ملعب ويمبلي يوم الاثنين.