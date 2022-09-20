استدعاء هندرسون إلى منتخب إنجلترا بدلاً من فيليبس

استدعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء اللاعب جوردان هندرسون لتعزيز خط وسط الفريق بعد انسحاب كالفين فيليبس بسبب إصابة في الكتف.
وينتظر ساوثغيت لمعرفة ما إذا كان فيليبس سيصبح لائقا للمشاركة في كأس العالم 2022 وذلك بعد أن كشف نادي مانشستر سيتي، الذي ضم اللاعب من ليدز يونايتد بنهاية الموسم الماضي، أنه سيحتاج إلى عملية جراحية.
وفي حال غياب فيليبس، سيفتقد المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل "يورو 2020" جهود لاعب أساسي في مونديال قطر 2022.
وجاءت إصابة فيليبس لتتيح فرصة العودة أمام هندرسون (32 عاماً) قائد ليفربول والذي شارك في 69 مباراة دولية ويتمتع بخبرة كبيرة في البطولات، حيث كان عنصرا أساسيا بالمنتخب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 .
ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره الإيطالي يوم الجمعة المقبل ثم يستضيف نظيره الألماني على ملعب ويمبلي يوم الاثنين.
-
هداف برينتفورد يظهر للمرة الأولى في قائمة إنجلتراتلقى إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد، أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي، بعدما أعلن غاريث ساوثغيت المدير الفني عن القائمة التي ستدخل المعسكر الأخير قبل ... رياضة
-
أسطورة إنجلترا يهاجم محمد صلاحانتقد مايكل أوين، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بعد تذبذب مستواه في الفترة الماضية مع فريقه ليفربول.وفقد ليفربول تسع نقاط ... رياضة عالمية
-
طرد حارس مرمى أثناء مباراة بكأس إنجلترا لسبب غريبتعرض حارس المرمى كونور ماسيكو للطرد بعدما تبول بين شجيرات سياج نباتي خلال مباراة بالدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم ... رياضة عالمية