حارس أميركا الأساسي لا يمانع دور "البديل" في أرسنال

يحاول الأميركي مات تيرنر إثبات نفسه كحارس أول مع منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، لكنه ليس منزعجاً لعدم مشاركته أساسياً مع فريقه أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وتيرنر (28 عاماً) الذي خاض 8 من المباريات الـ14 للمنتخب الأميركي في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، انضم لـ"المدفعجية" في يونيو قادماً من نيو إنغلند ريفولوشن، بعد اختياره حارس العام في الدوري الأميركي 2021، لكنه عجز عن ازاحة آرون رامسديل الحارس الأساسي في فريق شمال لندن ولم يشارك في المباريات السبع لفريقه في الدوري حتى الآن.

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ولا يعتقد أن ابتعاده عن مباريات المستطيل الأخضر سيؤثر على جاهزيته في ظل استعداد المنتخب الأميركي لخوض مباريات ودية ضد اليابان والسعودية، قبل التوجه لخوض الحدث العالمي في قطر في نهاية نوفمبر المقبل.

وقال تيرنر لمراسلين في لقاء صحافي عبر الفيديو: يعتمد الموقف على كيفية تعاملك مع التدريب، أعتقد أنه إذا كنت في التمرين فقط للتنزه، ولست مقتنعاً بإمكانية تغيير أي شيء، ستفقد رشاقتك مهما فعلت.

وتيرنر أحد ثلاثة حراس ضمن تشكيلة الولايات المتحدة التي ستواجه اليابان الجمعة في دوسلدورف الألمانية والثلاثاء المقبل ضد السعودية في مورسيا الإسبانية.