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رابطة الدوري الإسباني تدين خطاب الكراهية تجاه فينيسيوس

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فينيسيوس ريال مدريد أتلتيكو
فينيسيوس تلقى إهانات عنصرية قبل وخلال مباراة ديربي مدريد

رابطة الدوري الإسباني تدين خطاب الكراهية تجاه فينيسيوس

مدريد - رويترز

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أدانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطاب الكراهية بعد تصوير جماهير أتلتيكو مدريد أثناء توجيه إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب متروبوليتانو قبل مباراة الأحد.

وكان من السهل الاستماع إلى المئات من مشجعي أتليتيكو خلال الهتاف "أنت قرد يا فينيسيوس، أنت قرد" في مقطع فيديو نشرته إذاعة كوبي الإسبانية قبل انطلاق قمة انتهت بفوز ريال 2-1 خارج ملعبه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير قلدت أصوات القردة وهتفت “مت يا فينيسيوس" خلال سير المباراة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري في بيان: خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة.

وأضاف: ندين كل ما حدث داخل الملعب وخارجه. نحن نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة.

وتابع البيان: تبلغ رابطة الدوري الإسباني السلطات دائما عن أي وقائع لخطاب الكراهية أو العنف وتساعد في سير التحقيقات. سنفعل الأمر ذاته بخصوص ما حدث مساء الأحد.

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