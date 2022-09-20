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سواريز يرحل عن ناسيونال نهاية أكتوبر المقبل

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المهاجم المخضرم

سواريز يرحل عن ناسيونال نهاية أكتوبر المقبل

مونتيفيديو - فرانس برس

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سيغادر مهاجم منتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية أكتوبر المقبل.

وسيكون سواريز (35 عاما) لاعب اياكس امستردام الهولندي وليفربول الانجليزي وبرشلونة واتلتيكو مدريد الاسبانيين، متاحا للانتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان سواريز انتقل الى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاما من مغادرته.

وقال رئيس ناسيونال خوسيه فوينتيس "حالما ينتهي الموسم (في الأوروغواي)، سيغادر سواريز. هذا ما اتفقنا عليه. اقول هذا الامر لكي اضع حدا لاي توقعات خاطئة. لقد بذل جهودا كبيرة للمجيىء الى هنا. سواريز سيرحل".

وينتهي الموسم في الدوري الاوروغوياني في 31 اكتوبر اي قبل 20 يوما من انطلاق مونديال قطر حيث سيكون سواريز ضمن تشكيلة الاوروغواي في العرس الكروي علما بانه افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.

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