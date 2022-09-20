فليك: بايرن لا يُلام.. ليفاندوفسكي غير قابل للتعويض

يرى هانسي فليك مدرب منتخب ألمانيا أنه من المنطقي أن يعجز فريقه السابق بايرن ميونخ عن تعويض الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، معتبراً أن السنغالي ساديو ماني لاعب من الطراز العالمي.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في شهر يوليو الماضي، ويعيش لحظات رائعة مع العملاق الكاتالوني، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني.

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وقال فليك الذي درب ليفاندوفسكي في بايرن لموسم ونصف لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" نشرتها يوم الثلاثاء: بايرن لم يخطئ بالتعاقد مع بديل ليفاندوفسكي، لأنه استثنائي في مركز رأس الحربة، ماذا كان على إدارته أن تفعل؟ ربما إيرلنغ هالاند يتمتع بمثل هذه الكفاءة التي يملكها روبرت.

وواصل: بايرن استطاع الحصول على خدمات لاعب من الطراز العالي وهو السنغالي ساديو ماني.