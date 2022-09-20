لاعب ليفربول: ماني يفتقد صلاح والرفاق.. إنه حزين

يرى ديدي هامان لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أن السنغالي ساديو ماني المنتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي يبدو حزينا وغير قادر على الاندماج مع زملائه الجدد، مطالباً بأن يعالج النادي البافاري المشكلة أو وضعه على مقاعد البدلاء.

وانتقل ماني بعد عدة سنوات قضاها مع ليفربول إلى عملاق بافاريا، إذ خاض مع "الحمر" 269 مباراة سجل خلالها 120 هدافاً وقدم 49 تمريرة حاسمة، وساهم بعودة ليفربول إلى الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990 عندما فاز بالبطولة موسم 2019-2020، بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وشكل ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو مثلثاً هجومياً رائعاً ساهم بتحقيق ليفربول للكثير من البطولات، لكن رحيل ماني واقتراب نهاية عقد فيرمينو يعني بداية حقبة جديدة لهجوم ليفربول بقيادة صلاح وداروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

وغاب ساديو (30 عاماً) عن هز الشباك في آخر 6 مباريات لبايرن ميونخ وظهر بشكل متواضع للغاية في الفترة الماضية بعد بداية قوية سجل خلالها 5 أهداف.



وقال الألماني هامان لاعب في تصريحات نقلتها "gmx": ماني يبدو لي حزيناً ولا يعرف السعادة حالياً في بايرن، لديه مشكلة في الاندماج مع بقية زملائه، يحس بالانعزال وبالكاد يتواصل مع البقية ويشارك في اللعب، على بايرن أن يجد حلاً لذلك.

وواصل لاعب ليفربول بين عامي 1999 وحتى 2006: إذا استمر ماني في توهانه يجب على مدرب بايرن اتخاذ القرار، ساديو يبقى على مقاعد البدلاء، الفريق يملك العديد من اللاعبين الرائعين الذين يمكنهم شغر خانته بكل اقتدار.

وجاءت تصريحات هامان بعد أسبوع من حديث يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ أن اللاعب السنغالي يعاني من أزمة ثقة، مشيراً إلى أن الانتقال من ليفربول إلى بايرن ليس سهلاً على ساديو.

