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نوير يغيب عن مران منتخب ألمانيا

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نوير
مانويل يعاني من مشكلة في الأصابع

نوير يغيب عن مران منتخب ألمانيا

فرانكفورت - د ب أ

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غاب مانويل نوير قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن أول مران للمنتخب في فرانكفورت قبل مباراتيه المقررتين أمام المجر وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويعاني نوير حارس مرمى بايرن ميونخ مشكلة في أصابعه لكن المدير الفني هانزي فليك يتوقع عودته يوم الأربعاء.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره المجري في لايبزيغ يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا على المنتخب الإنجليزي في ستاد ويمبلي يوم 26 سبتمبر.

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