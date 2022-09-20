نوير يغيب عن مران منتخب ألمانيا

غاب مانويل نوير قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن أول مران للمنتخب في فرانكفورت قبل مباراتيه المقررتين أمام المجر وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
ويعاني نوير حارس مرمى بايرن ميونخ مشكلة في أصابعه لكن المدير الفني هانزي فليك يتوقع عودته يوم الأربعاء.
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ويستضيف المنتخب الألماني نظيره المجري في لايبزيغ يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا على المنتخب الإنجليزي في ستاد ويمبلي يوم 26 سبتمبر.
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