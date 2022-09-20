يونايتد يهدر 238 مليون يورو بشراء لاعبين أعلى من قيمتهم السوقية

أظهرت دراسة حديثة أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي احتل المرتبة الأولى في قائمة الأندية التي أنفقت مبالغ أكبر من الرسوم المقدرة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال العقد الماضي على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
وكان حجم إنفاق مانشستر يونايتد على التعاقد مع 33 صفقة انتقال لاعبين بين يوليو 2012 ونوفمبر 2021 أكبر بمقدار 238 مليون يورو من القيمة الإجمالية المقدرة لهؤلاء اللاعبين، قبل إتمام صفقات انتقالهم، بحسب نموذج إحصائي طوره مرصد "سي آي إي أس".
وحل يوفنتوس الإيطالي في المرتبة الثانية في قائمة الأندية التي أنفقت مبالغ أكبر من القيمة المقدرة للاعبين خلال العقد الماضي على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بإجمالي 234 مليون يورو يليه باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث بإجمالي 162 مليون يورو.
واحتل أستون فيلا المركز الثاني في قائمة الأندية الإنجليزية فيما يتعلق بإنفاق مبالغ أكبر من القيمة المقدرة للاعبين، بإجمالي 149 مليون يورو يليه تشيلسي بإجمالي 135 مليون يورو.
وانضمت ثلاثة أندية فقط من المنافسين بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى قائمة الأندية الـ36 التي أنفقت مبالغ أقل من القيمة المتوقعة لإتمام الصفقات.
وحقق وولفرهامبتون فائضا عن القيمة المقدرة للصفقات التي أبرمها بإجمالي سبعة ملايين يورو مقابل ستة ملايين يورو لتوتنهام ثم برايتون بإجمالي مليون يورو.
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