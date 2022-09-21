داير: "سلوك الجماهير" يحرم عائلتي من حضور المباريات

كشف إيريك داير مدافع توتنهام هوتسبير أن سلوك الجماهير في مباريات كرة القدم يمثل مشكلة خطيرة، وأنه يشعر "بعدم الارتياح" لعائلته لحضور المباريات خارج ملعب فريقه.



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو أنها ستطبق إجراءات سلامة معززة لمنع سوء سلوك الجماهير، حيث وافقت الأندية بالإجماع على أن الفرق الزائرة ستوفر رجال أمن إضافيين.



وأشار داير إلى أن بعض أفراد عائلته وأصدقائه واجهوا مشاكل في ستامفورد بريدج خلال تعادل توتنهام 2-2 مع تشيلسي في الدوري الشهر الماضي.



وقال داير: بالنسبة لي سلوك الجماهير يمثل مشكلة خطيرة. حضر بعض أفراد العائلة والأصدقاء في مباراة تشيلسي وواجهوا عدة مشاكل وبعض الأمور الأخرى، أردت أن أؤكد أنها الجماهير بشكل عام، أنا لا أقول إنها جماهير تشيلسي أو توتنهام فقط، إنها جماهير كرة القدم بشكل عام.



وفي 2020، تم إيقاف داير أربع مباريات وفرضت عليه غرامة مالية بسبب اشتباكه مع أحد المشجعين بعد هزيمة توتنهام أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المشجع تشاجر مع شقيق داير.



وقال داير: لعبنا ضد بيرنلي خارج ملعبنا بعد قرار الإيقاف، وكان مشجعو بيرنلي يغنون أغنية عن أخي وأنا أحب هذا النوع من الأشياء، فأنا أجدها مضحكة للغاية.



وتابع: كان هناك بعض الأشياء التي أجدها غريبة للغاية. الأمر ليس لطيفا. لن تذهب عائلتي إلى مباراة خارج ملعبنا في الوقت الحاضر بسبب ذلك، وهذا أمر مؤسف لأنني أشعر بعدم الارتياح بالنسبة لهم للذهاب إلى المباريات خارج ملعبنا.

مادة اعلانية