فاران بغضب: حذرنا من خطر الإصابات قبل أعوام

ألقى المدافع الفرنسي رافائيل فاران اللوم على جدول المباريات المزدحم، مؤكداً أنه سبب تفشي الإصابات بين اللاعبين، إذ خرج الكثير من لاعبي منتخب فرنسا من القائمة الدولية في فترة التوقف الحالية بسبب تعرضهم إلى إصابات مختلفة.
ويغيب أكثر من 12 لاعبا من منتخب فرنسا في مواجهة النمسا المقررة على أرض الأولىالخميس وكذلك مباراة المضيف الدنمارك يوم الأحد المقبل، قبل أقل من شهرين على بداية مشوار فرنسا للدفاع عن لقبها في نهائيات قطر.
ومن بين المصابين لاعب الوسط بول بوغبا، الذي تحوم شكوك كثيرة حول مشاركته بكأس العالم بعد خضوعه لجراحة بالركبة، وكذلك المهاجم كريم بنزيمة وقلب الدفاع بريسينيل كيمبيمبي وحارس المرمى هوغو لوريس والمدافع تيو هرنانديز.
وقال المدافع فاران في المؤتمر الصحفي: هذا ليس بالأمر المفاجئ، كنا نتحدث لأعوام عن ازدحام جدول المباريات، وعن إرهاق اللاعبين. كل مدربي الفرق الأوروبية الكبرى يتحدثون عن ذلك. هذا الموسم أكثر حدة من المعتاد لذا لسنا متفاجئين مع الأسف. لكن عليك أن تتأقلم.
وتواجه فرنسا مهمة شاقة للبقاء في الدرجة الأولى بدوري الأمم إذ أنها تتذيل المجموعة الأولى بنقطتين من أربع مباريات.
-
ألمانيا تهزم فرنسا وتواجه إنجلترا في نهائي كأس أوروبا للسيداتضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2 - 1 يوم الأربعاء في ... رياضة عالمية
-
ضربة قوية لفرنسا.. بوغبا مهدد بالغياب عن الموندياليواجه لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا العائد حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، شبح الغياب عن منتخب بلاده في مونديال قطر، بسبب الإصابة.وعاد بوغبا إلى ... رياضة
-
التصعيد مستمر.. "لا ليغا" تطلب إلغاء عقد مبابي أمام محاكم فرنساطالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بإلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان أمام ... رياضة