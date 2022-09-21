كانافارو يعود إلى التدريب عبر بوابة بينيفينتو

عاد المدافع الدولي السابق فابيو كانافارو إلى التدريب من بوابة فريق بينيفينتو من الدرجة الثانية الإيطالية في كرة القدم، بعدما أعلن الأخير الأربعاء تعاقده معه.

وكان كانافارو المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، بعيدا عن الإدارة الفنية للأندية منذ رحيله عن فريق غوانزو إيفرغراند الصيني في سبتمبر من العام الماضي.

مادة اعلانية

وكان ابن الـ49 عاماً، عاد في 2017 لخوض مغامرته الثانية كمدرب لغوانزو الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في موسم 2014-2015.

لكنه فشل في قيادة الفريق الى أي لقب، وبعد فترة وجيزة اتخذ النادي قرار تغيير هيكله الإداري بطريقة جعلت الإيطالي من دون قوة مؤثرة فاتخذ قرار الرحيل بعدما زادت معاناة النادي الصيني ماليا.

ويعود كانافارو إلى إيطاليا لتدريب إحدى فرقها للمرة الأولى في مسيرته التدريبية وذلك لخلافة فابيو كازيرتا الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

ويحتل بنيفينتو المركز الثالث عشر بعد أن خسر 3 من مبارياته الـ6 الأولى هذا الموسم.

ودرب كانافارو حتى الآن في الصين فريقا تيانجين وغوانزو والمنتخب الصيني لمباراتين فقط والنصر السعودي.

وتوج كانافارو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ولقب أفضل لاعب في العالم 2006، وهو المدافع الوحيد الذي فاز بالجائزتين، كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي 1999 مع بارما، بالإضافة إلى لقبين متتاليين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد في عامي 2007 و2008.