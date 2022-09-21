هيدينك: منتخب أستراليا جاهز للقتال في كأس العالم

يرى المدرب الهولندي السابق غوس هيدينك أن المنتخب الأسترالي "حاضر" بدنياً وجاهز "للقتال" في كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر، وذلك بعدما تابع عن كثب تدريباته استعداداً للقاء الودي ضد نيوزيلاندا الخميس في بريزبن.

واستعان المنتخب الأسترالي بمدربه السابق هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال قطر، وذلك استناداً إلى التجربة الناجحة التي حققها معه، حين أعاده الى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادته إلى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصل للدور ثمن النهائي.

مادة اعلانية

وسيتولى الهولندي البالغ 75 عاماً مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه الجارة نيوزيلاندا.

وقال هيدينك الأربعاء: قام أرنولد بعمل جميل للتأهل إلى كأس العالم، وهو الآن يعتمد بعض الشيء على حضور اللاعبين البدني والطريقة التي يتمرنون بها مع أنديتهم، إنهم جاهزون بدنياً وذهنياً. لا شك في أن الأستراليين هم دائماً ما يكونون حاضرين ذهنياً. إنهم مقاتلون.

ويعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.

ويقام مونديال قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر حيث يفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه.