 تحذير من زيادة العنف في الملاعب الألمانية

حذرت نقابة الشرطة الألمانية من زيادة العنف في مباريات كرة القدم، وحثت الأندية على إتخاذ معايير أكثر صرامة ضد الجماهير التي تسيء التصرف.
وقال مايكل ميرتينز نائب رئيس مجلس نقابة الشرطة الألمانية لصحيفة "كولنر شتات إنستايغر" يوم الخميس: قد تحدث حالات وفاة إذا لم يحدث تغيير قريبا.
وأوضح ميرتينز أن العنف يتزايد ولكن الأندية لا تتفاعل بناء على ذلك، مشيرا إلى أن هذه النزعة بدأت في الموسم الماضي حينما تم السماح للجماهير بحضور المباريات مجددا بعد انتهاء القيود المتعلقة بجائحة كورونا.
ووقع الحادث الأخير الأسبوع الماضي في فرنسا، حينما تسببت جماهير كولون في أعمال شغب خلال المواجهة أمام نيس بدوري المؤتمر الأوروبي، كما أساءت جماهير آينتراخت فرانكفورت التصرف خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.
وأكد ميرتينز أن الأندية ينبغي أن تفرض عقوبة منع دخول الملاعب مدى الحياة بحق المشجعين المشاغبين، مضيفاً: ينبغي أن يكون في مصلحة الأندية أن تبقى كرة القدم حدث عائلي.
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