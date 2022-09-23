فرنسا تنتصر.. وكرواتيا تقترب من التأهل

حقق المنتخب الفرنسي فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس بعد تغلبه على النمسا بهدفين ، فيما أشعل المنتخب الكرواتي صراع التأهل للأدوار النهائية من بعد فوزه على ضيفه الدنماركي 2 -1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة.



وانتظر المنتخب الفرنسي حتى الدقيقة 56 ليسجل له كيليان مبابي الهدف الأول، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، بعدما فقد الأمل في التأهل من المجموعة في الجولة السابقة، فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.



وفي المباراة الأخرى،افتتح بورنا سوسا التسجيل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 49، ثم أدرك كريستيان إريكسن التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 77، غير أن لوفرو ماير نجح في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 79.



ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن نظيره الدنماركي.

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