هولندا على مشارف التأهل إلى الأدوار النهائية

أصبح منتخب هولندا على مشارف التأهل للأدوار النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما تغلب على نظيره البولندي بهدفين دون رد يوم الخميس، بينما فازت بلجيكا على ويلز 2-1 في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.



وعلى الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو، افتتح كودي ياكبو التسجيل لمنتخب هولندا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف ستيفن بيرخوين الهدف الثاني في الدقيقة 60.



وفي اللقاء الآخر، الذي جرى في بروكسل، أفلت منتخب بلجيكا من فخ المنتخب الويلزي بعدما تغلب عليه 2 - 1 بصعوبة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بلجيكا بثنائية نظيفة حملت توقيع كيفن دي بروين وميشي باتشوايي في الدقيقتين 11 و38 على الترتيب.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما قلصت ويلز الفارق، عقب تسجيل كيفر مور هدفا للمنتخب الضيف في الدقيقة 50.



وأنهى المنتخب البلجيكي المباراة بدون مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي تلقى بطاقة حمراء من حكم المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وبقي منتخب هولندا في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، في حين تجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل منتخب ويلز في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، ليقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثاني في النسخة المقبلة للمسابقة.