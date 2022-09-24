بعد هبوط منتخب إنجلترا.. ماغواير يناشد الجماهير

بعد الهزيمة أمام إيطاليا 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة الماضية، ناشد المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماغواير جماهير بلاده دعم المنتخب الإنجليزي خلال استعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، قائلا إن الدعم سيكون له تأثير كبير على الفريق خلال هذه الفترة.

وبسبب الهزيمة هبطت إنجلترا من الدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بعد موسم خسر فيه الفريق مرتين أمام المجر بينهما الهزيمة 4-صفر في استاد ويمبلي ومرة أمام إيطاليا بالإضافة إلى تعادلين.

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وقال ماغواير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن مجموعة قوية ذهنيا. وقد أسعدنا الجمهور كثيرا طوال خمسة أعوام أو نحو ذلك. نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التلاحم سويا. الجمهور ربما يشعر بالإحباط وعليه الوقوف إلى جانبنا لأن أمامنا بطولة كبرى نستعد لها. للفوز بهذه البطولة أو التقدم فيها نحن بحاجة إلى وقوف الجمهور إلى جانبنا. لذا فإنه بغض النظر عما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية فإننا نعمل بلا كلل أو ملل من أجل التحسن والعودة إلى سابق تألقنا لأن أمامنا مهمة كبيرة في الشتاء وهي كأس العالم ويتعين علينا ضمان الاستعداد لها وسنفعل ذلك".

وستلتقي إنجلترا في ملعب ويمبلي اللندني الشهير مع ضيفتها ألمانيا، الاثنين المقبل، بينما تواصل استعداداتها لخوض نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل.