فليك: المجر "أيقظتنا" قبل كأس العالم

أكد هانزي فليك مدرب ألمانيا أن هزيمة منتخب بلاده المفاجئة على أرضها 1-صفر أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة الماضية كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ في الوقت المناسب لأبطال العالم أربع مرات قبل كأس العالم التي تبدأ في قطر بعد شهرين.

وسجل آدم شالاي هدفا رائعا بكعب قدمه، لتتكبد ألمانيا أول هزيمة لها منذ تولي فليك المسؤولية العام الماضي.

مادة اعلانية

ولم يعد بإمكان ألمانيا إنهاء مباريات المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى في الصدارة، حيث تحتل المركز الثالث خلف المجر وإيطاليا قبل مباراة واحدة متبقية.

والأهم من ذلك، بالنسبة للمدرب، كانت الهزيمة بمثابة تذكير بأن لاعبيه ما زالوا بحاجة إلى التحسن في الشهرين المقبلين قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

وكشف فليك "الفريق تلقى للتو جرس إنذار. من الأفضل أن تشعر بالإحباط عندما تخسر اليوم ولا تتصدر مجموعتك في دوري الأمم.. من الأفضل أن يحدث ذلك الآن بدلا من حدوثه في كأس العالم. إنه أيضا دافع شخصي للجميع لتقديم كل شيء (ضد إنجلترا) يوم الاثنين المقبل والعمل في الأسابيع الستة المقبلة لإضافة هذه النقاط المئوية القليلة التي نحتاج إلى إضافتها. لقد فتحت الهزيمة أعيننا".

وأضاف المدرب الألماني "الشوط الأول كان سيئا للغاية. لم نكن نشيطين وبدون أي ثقة. الشوط الثاني كان جيدا لكن سنحت لنا فرص قليلة للغاية للتسجيل".

بالكاد أطلق الفريق الألماني تسديدة واحدة على المرمى في الشوط الأول لكنه تحسن بعد الاستراحة دون أن يستغل العديد من الفرص لهز الشباك.

وستلتقي ألمانيا مع إنجلترا متذيلة الترتيب ،التي هبطت بالفعل للدرجة الثانية بعد خسارتها 1-صفر خارج أرضها أمام إيطاليا، في استاد ويمبلي يوم الاثنين المقبل.

وتخوض ألمانيا، التي تسعى جاهدة لتعويض خروجها من الدور الأول في كأس العالم 2018، مباريات كأس العالم في قطر ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وكوستاريكا واليابان. وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم ضد اليابان في 23 نوفمبر المقبل.