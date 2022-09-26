إنتر يتلقى ضربة موجعة بإصابة بروزوفيتش

يواجه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي فترة غياب طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وغادر بروزوفيتش الملعب في الدقيقة 18 من المباراة التي فازت فيها كرواتيا على النمسا 3 -1 يوم الأحد بدوري الأمم الأوروبية.

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وأضح اتحاد الكرة الكرواتي يوم الاثنين أن بروزوفيتش (29 عاماً) تعرض لتمزق جزئي في الفخذ الأيسر، ومن المتوقع غيابه لأسابيع.

وأشار بيان اتحاد الكرة الكرواتي: مارسيلو بروزوفيتش لاعب المنتخب الكرواتي الوطني خضع لأشعة رنين مغناطيسي اليوم في مستشفى سانت كاترينا، بعد إصابته في المباراة أمام النمسا، ونتيجة الرنين المغناطيسي أظهرت تمزق جزئي في العضلة القابضة للفخذ الأيسر، وبالتالي من المتوقع غياب بروزوفيتش لعدة أسابيع.

وأكد البيان: المزيد من العلاج سيتم تحديده من قبل أطباء إنتر ميلان، الذين سيقدموا أيضا تشخيص دقيق للعلاج، والجهاز الطبي للمنتخب الكرواتي الوطني سيكون على تواصل وثيق معهم.

وتعد إصابة بروزوفيتش ضربة قوية لإنتر ميلان بقيادة مدربه سيميوني إنزاغي، في ظل استعدادات الفريق لاستئناف مشواره في الدوري الإيطالي بملاقاة روما يوم السبت المقبل قبل أن يواجه برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.