دوري الأمم.. كرواتيا إلى دور الأربعة وفرنسا تتعثر مجدداً

بلغت كرواتيا الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية بعودتها فائزة من أرض النمسا 3-1، في حين لم ينفع الانتصار الذي حققته الدنمارك على فرنسا بطلة العالم 2-صفر يوم الأحد في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ورفعت كرواتيا رصيدها الى 13 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الدنمارك في المباراة الاولى في فيينا، افتتحت كرواتيا التسجيل بواسطة قائدها المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بعد مرور 6 دقائق، لكن النمسا أدركت التعادل عن طريق كريستوفر بوغمارتر بعدها بثلاث دقائق.

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وظل التعادل قائما حتى الدقيقة 69 عندما نجح ماركو ليفايا في منح التقدم مجددا لكرواتيا وصيفة مونديال روسيا عام 2018، قبل ان يحسم المدافع المخضرم ديان لوفرن النتيجة نهائيا في صالح منتخب البلقان بتسجيله الهدف الثالث (72).

وعلى ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، جددت الدنمارك فوزها على فرنسا بهدفين نظيفين والخسارة هي الثانية فقط لفرنسا في مسابقة رسمية في 32 مباراة (20 انتصارا و10 تعادلات)، وكانت الاولى امام الدنمارك بالذات 1-2 في مستهل هذه البطولة في باريس في يونيو الماضي.

وشارك مهاجم فرنسا المخضرم اوليفييه جيرو اساسيا مجددا بدلا من كريم بنزيمة المصاب، علما انه كان صاحب احد هدفين في مرمى النمسا يوم الخميس الماضي رافعا رصيده الى 49 هدفا دوليا ليصبح على بعد هدفين من تييري هنري حامل الرقم القياسي في تاريخ المنتخب.

يذكر ان الدنمارك وفرنسا في مجموعة واحدة في نهائيات مونديال قطر الذي ينطلق في 20 أكتوبر المقبل الى جانب استراليا وتونس وارتدى انطوان غريزمان شارة القائد في غياب الحارس هوغو لوريس المصاب، وذلك للمرة الاولى خلال مسيرته الدولية.

ولم يتعادل المنتخب الدنماركي في اي من مبارياته ال22 الاخيرة ففاز في 15 وخسر سبع، ويعود اخر تعادل له الى مباراته الودية مع المانيا (1-1) في يونيو عام 2021.

بدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشكل جيد من دون ان يصنع اي فرصة حقيقية، قبل ان تنقلب الامور رأسا على عقب في مدى 5 دقائق عندما افتتح اصحاب الارض التسجيل بواسطة كاسبر دولبرغ الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من ميكل دامسغارد فتابعها في الشباك (34).

ولم يكن المنتخب الفرنسي افاق من الصدمة حتى تلقت شباكه الهدف الثاني عندما فشل الدفاع في تشتيت احدى الكرات، فأطلقها سكوف اولسن قوية داخل الشباك (39). ورفع اولسن رصيده الى 8 اهداف في 23 مباراة دولية.

وضغط المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني املا في تعديل النتيجة وسنحت ثلاث فرصة لكيليان مبابي، لكن الحارس كاسبر شمايكل احبطها جميعها في مدى 5 دقائق بين الدقيقتين 64 و69، بينها الاولى انفرادية.

واشرك ديشان مهاجم لايبزيغ الالماني كريستوفر نكونكو بدلا من جيرو لكن من دون طائل لأن الدنمارك نجحت في المحافظة على نظافة شباكها حتى صافرة النهاية.