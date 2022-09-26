ستيرلنغ يدافع عن ساوثغيت

دافع رحيم ستيرلنغ لاعب المنتخب الإنجليزي عن المدرب غاريث ساوثغيت، مشيراً إلى أن هذا ليس "وقتا للذعر" بعد الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وتأكد هبوط المنتخب الإنجليزي من المستوى الأولى في دوري الأمم بعدما خسر أمام نظيره الإيطالي صفر - 1 يوم الجمعة الماضي، ليخفق بذلك في تحقيق أي انتصار خلال خمس مباريات متتالية، وهو أسوأ سجل للمنتخب الإنجليزي في المباريات الرسمية منذ عام 1992.



ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بدت التوقعات تتراجع بشأن ما سيقدمه المنتخب الإنجليزي الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا وإلى نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

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وبالرغم من إنجازاته مع المنتخب، يواجه ساوثغيت انتقادات متزايدة، لكن في تصريحاته قبل المباراة المقررة أمام ألمانيا اليوم الاثنين، دافع ستيرلنغ عن الجهود التي قدمها المدرب قائلا إنه لا يزال الرجل المناسب.

وقال ستيرلنغ: لقد تأهلنا إلى قبل النهائي في المونديال والنهائي في "يورو 2020"، وعلينا إطلاق رسائل إيجابية من أجل تحفيز اللاعبين مجددا.

وواصل: وبسبب الأداء، أتفهم سبب عدم تفكيرنا بهذه الطريقة في الوقت الحالي، لكن هذا ليس وقتا للذعر. لقد استعرضنا في العامين الأخيرين ما جلبه ساوثغيت للمنتخب. هو شخص يثق به الجميع ونرغب في مواصلة السير في طريقه.



وتابع ستيرلنغ :لا أعتقد أن هذه المباريات الأخيرة تغير هذا الواقع. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ينصب التركيز على مدى قدرتنا على التقدم من أجل بناء الإيجابيات.