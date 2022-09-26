فان غال: هولندا ستكون منافساً صعباً في كأس العالم

لا يشعر المدرب لويس فان غال بالرضا عن أداء هولندا رغم الفوز على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد لكنه يثق في قدرات فريقه في كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.



وسجل القائد فيرجيل فان دايك هدفا في الشوط الثاني لتحتفظ هولندا بصدارة مجموعتها في دوري الأمم وتضمن مكانا في نهائيات المسابقة المقررة في يونيو العام المقبل لكن هدفها الرئيسي المباشر ينصب على كأس العالم.

وأبلغ فان غال مؤتمرا صحفيا: أعتقد أن الفريق سيستحوذ بشكل أفضل على الكرة في كأس العالم. لم نلعب جيدا ضد بلجيكا رغم أنني أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا ، باستثناء الاستحواذ على الكرة، وأقر بأن بلجيكا كانت الطرف الأفضل خلال المباراة.

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وتابع: كان المنافس في يومه وتحلى بجودة عالية. تحتل بلجيكا المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات ويتحدث هذا الأمر عن نفسه. لا أصدق أننا تغلبنا عليهم مرتين.



وكانت هولندا قد فازت أيضا على بلجيكا 4-1 في بروكسل شهر يونيو الفائت..



وسيخوض فان غال نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد أن قاد هولندا للمركز الثالث في البرازيل قبل 8 سنوات، وقال أعتقد: أننا سنكون منافسا يصعب مواجهته. أظهرنا قدرتنا على اللعب بتماسك وصعوبة اختراقنا.



وواصل: نملك المزيد من الجودة الآن في الدفاع والوسط. في السابق كنا نمتلك جودة كبيرة في خط الهجوم بوجود روبن فان بيرسي وأرين روبن لكن مع إصابة فان بيرسي في بعض الأحيان كان الفريق يملك لاعبا صغيرا يملأ المكان في ذلك الوقت اسمه ممفيس ديباي.



ولم يلعب ديباي وكذلك زميله في برشلونة فرينكي دي يونغ ضد بلجيكا بعد إصابتهما في فوز هولندا 2-صفر على بولندا يوم الخميس الماضي لكن فان جال قال إنه حجز بالفعل مكانا لهما.

وتلعب هولندا في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم وتستهل مشوارها أمام السنغال في 21 نوفمبر قبل مواجهة الإكوادور وقطر.