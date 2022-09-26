‬مستوى مبابي لا يثير قلق ديشان

أكد ديدييه ديشان مدرب فرنسا بطلة العالم إنه ليس قلقا على المهاجم كيليان مبابي رغم مستواه المحبط خلال الخسارة 2-صفر من الدنمرك بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد.
وأشار ديشان إلى أن نجم باريس سان جيرمان من القلائل الذين خاضوا مباراتين كاملتين في غضون ثلاثة أيام بعد مساهمته في الفوز 2-صفر على النمسا يوم الخميس.
وأبلغ الصحفيين: فعل كيليان الكثير من الأشياء الجيدة، لكنه لا يمكنه القيام بكل شيء، لعب 90 دقيقة مرتين في ثلاثة أيام، كان أكثر فاعلية في المباراة السابقة لكنني لست قلقا على مستواه أبدا.
وأثار ديشان المخاوف من معاناة مبابي (23 عاما) من الإرهاق قبل المباراة، وطالب مدربه في سان جيرمان كريستوف غالييه بمنحه راحة، إذ قال لبرنامج "تيليفوت" التلفزيوني إن مبابي بحاجة إلى "التنفس قليلا" ولعب "دقائق أقل" قبل انطلاق النهائيات في قطر في نوفمبر.
وأضاف المدرب الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم قبل أربع سنوات: أعرف أن غالتييه يريد أن يلعب مبابي، لكن من حين إلى آخر يحتاج للراحة، هذا لن يضره بل على النقيض تماما.
ولعب مبابي أساسيا في تسع مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي وبدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل عشرة أهداف وغاب عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فريقه.
وسيخوض سان جيرمان 11 مباراة قبل التوقف بسبب كأس العالم.
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