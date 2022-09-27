أراوخو: لم أضع مصلحة برشلونة فوق بلادي

نفى رونالد أراوخو وضع مصلحة فريقه برشلونة فوق منتخب بلاده أوروغواي بعد اختياره الخضوع لجراحة في الفخذ قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم لكرة القدم.
وأصيب أراوخو في هزيمة أوروغواي 1-صفر وديا خارج أرضها أمام إيران يوم الجمعة الماضي واضطر لمغادرة الملعب بعد خمس دقائق.
وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت: سيخضع أراوخو لعملية جراحية في الفخذ الأيمن في فنلندا يوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف أطباء نادي برشلونة.
وكتب أراوخو عبر "تويتر": أحب بلادي وأحب المنتخب الوطني. بعد استشارة العديد من المتخصصين، قررنا أن الخضوع للجراحة هو الحل الأمثل. الأمر لا يتعلق بتفضيل مصلحة طرف فوق طرف آخر، الأمر يتعلق بصحتي والعودة إلى لياقتي بأسرع ما يمكن.
وتلعب أوروغواي في المجموعة الثامنة بجانب البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا في البطولة المقامة في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.
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