اتهام كلوب بعدم "حب" ماني.. ووضعه خلف صلاح

اتٌهِم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بعدم إعطاء ساديو ماني "الحب" الذي يستحقه وجعله خلف النجم المصري محمد صلاح، ما دعا المهاجم السنغالي إلى الرحيل عن النادي والانتقال إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي.

ورحل ماني بعد 6 سنوات ناجحة عن ليفربول لينضم إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ بعد دخوله العام الأخير من عقده مع النادي الأحمر.

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وكان تعاقد ليفربول مع النجمين صلاح وماني ينتهي في يونيو من العام المقبل، وقررت إدارته تمديد التعاقد مع الأول وبيع ما تبقى من عقد الثاني إلى بايرن ميونخ بعدما أصر على الرحيل عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



وألقى ساليف دياو لاعب ليفربول (2002-2007) ومنتخب السنغال السابق باللوم على كلوب، وقال في حديث لـ"ليفربول إيكو": ماني أمضى عدة سنوات في ليفربول، لكن مؤخراً أعتقد أنه لم يجد الحب الذي يستحقه، لا أتحدث عن الجماهير، أظن ما أثر عليه هو عدم الشعور بالحب من قبل المدرب يورغن كلوب.

وكان ماني عنصراً هاماً في تحقيق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي عقب غياب 30 عاماً، والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019، لكن الشعور السائد دوماً أنه كان خلف محمد صلاح من حيث الأهمية، وحتى عندما حانت ساعة تمديد التعاقد تم اختيار بقاء النجم المصري على حساب زميله السنغالي.



وواصل: لم تسر الأمور كما كان يريد ماني، فقرر الرحيل والبحث عن نادِ آخر عقب سنوات مع ليفربول، واليوم الجميع يعلم أن تعويضه سيكون صعباً، الناس لم يكونوا يدركوا العمل الدؤوب الذي كان يقوم به ماني في ليفربول.

وختم: ماني كان واحداً من أفضل 3 لاعبين في ليفربول إذا لم يكن الأفضل، لقد أثبت أنه رائع ومن الصعب أن يأتي أي لاعب ويملأ الخانة التي تركها.