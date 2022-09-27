بيليرين ينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة

انضم المدافع هكتور بيليرين إلى قائمة المصابين في نادي برشلونة الإسباني جراء تعرضه لإصابة في ربلة ساقه خلال التمارين، الثلاثاء، ما يفاقم مشاكل النادي الكاتالوني الذي خسر جهود أربعة لاعبين في الفترة الأخيرة.

وأفاد ثاني الدوري الإسباني الذي يحلّ ضيفاً على ريال مايوركا السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة من "لا ليغا" في بيان أنه سيُخضع مدافعه الأربعاء لفحوصات لمعرفة حقيقة الاصابة، إذ من المحتمل أن يغيب بيليرين عن الملاعب لفترة غير محددة.

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وخسر برشلونة خلال النافذة الدولية الحالية جهود مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو وزميله الوافد الجديد الفرنسي جول كوندي، بالاضافة إلى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ومواطنه لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة.

ويغيب أراوخو لأطول فترة عن المستطيل الأخضر إذ من المقرر أن يخضع لجراحة في عضلة فخذه الأربعاء، في حين تبدو مشاركته في مونديال قطر نهاية العام الحالي مع منتخب بلاده مهددة، ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لثلاثة أشهر.

وعاد بيليرين إلى فريق بداياته الكروية برشلونة في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما وافق أرسنال الإنجليزي على فسخ عقد الظهير الأيمن.

وتعاقد برشلونة مع بيليرين الذي خاض أربع مباريات دولية لتعويض رحيل الظهير الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.