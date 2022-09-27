دوري الأمم.. إيطاليا إلى نصف النهائي وتعادل إنجلترا وألمانيا

خطف المنتخب الإيطالي بطاقة العبور للدور قبل النهائي من دوري أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه المجري 2 - صفر يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول من المسابقة.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن المنتخب المجري صاحب المركز الثاني.

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وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 27، قبل أن يضيف فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، خطف المنتخب الألماني تعادلا مثيرا من أرض مضيفه الإنجليزي 3 - 3.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق إلكاي غندوغان في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 71 سجل لوك شاو هدف تقليص الفارق للمنتخب الإنجليزي، قبل أن يدرك زميله ماسون ماونت التعادل في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83 سجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل مجددا للمنتخب الألماني في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للمستوى الثاني من المسابقة في الجولة الماضية عقب خسارته من إيطاليا صفر - 1.