شرطة لندن: ألمان اقتحموا حانة واعتدوا على الجماهير

كشفت شرطة لندن أن مشجعين ألمانا كانوا وراء الهجوم على بعض الأشخاص في حانة بالقرب من استاد ويمبلي قبل بدء المباراة بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بالتعادل 3 - 3.
وذكرت شرطة العاصمة يوم الثلاثاء أن نحو 100 رجل، كان الكثير منهم يرتدون أقنعة، دخلوا حديقة الحانة وهاجموا الزبائن.
ورغم ظهور بعض الأوشحة والقبعات الإنجليزية، افترضت الشرطة أن هؤلاء الرجال هم من المشجعين الألمان.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وأصيب العديد من الزبائن بإصابات في الرأس والوجه كما تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات خطيرة في الساقين أو اليدين.
وألقي القبض على أربعة أشخاص إثر الهجوم، لكن أغلب المعتدين كانوا قد فروا بالفعل قبل وصول الشرطة.
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