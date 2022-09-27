لويس إنريكي: سنلعب "نهائي" أمام البرتغال

أكد لويس إنريكي مدرب إسبانيا يوم الاثنين إن منتخب بلاده سيكون في قمة تركيزه وقوته عندما يحل ضيفا على البرتغال في مواجهة حاسمة بالمجموعة الثانية في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء من أجل حسم التأهل لقبل نهائي البطولة.

وقال المدرب الإسباني إن تركيز فريقه سينصب بالكامل على هزيمة البرتغال وإنه لن يكون هناك ما يشتت الانتباه قبل أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

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وأكد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يتعين على إسبانيا الفوز بها لحسم بطاقة التأهل لقبل النهائي على حساب البرتغال "سنخوض اللقاء وكأنه مباراة نهائية، لا يوجد خيار آخر. وحده الفوز يفيدنا. إنها مباراة نهائية ولا تخوض الكثير مثل هذه المباريات خلال مسيرتك خاصة مع منتخب بلادك".

وأضاف لويس إنريكي "سيلعب أفضل لاعبينا، لن يكون هناك أي اختبار أو تناوب بين اللاعبين. نحن في إسبانيا لا نتكهن أو نترك الأمور للتوقعات وغدا سنلعب من أجل الفوز. هذا كل شيء".

وتراجع لويس إنريكي عن الانتقادات التي وجهها للاعبيه بعد خسارة فريقه على أرضه 2-1 أمام سويسرا يوم السبت الماضي.

وذكر عقب المباراة إن أداء الفريق "هو الأسوأ الذي أتذكره منذ توليت مسؤولية تدريب هذا الفريق".

وأزاحت النتيجة الفريق الذي تأهل إلى نهائي العام الماضي من صدارة المجموعة قبل مباراة واحدة على النهاية، لتتفوق البرتغال التي تغلبت 4-صفر على جمهورية التشيك خارج أرضها لتصل للنقطة العاشرة متقدمة بفارق نقطتين عن إسبانيا.

وأضاف لويس إنريكي "أرسلت رسالة خاطئة عقب مباراة السبت. لقد رأيت الشوط الأول مرة اخرى ولم يكن الأمر بهذا السوء. كان الأمر يتعلق أكثر بكفاءة سويسرا التي كانت خالية من العيوب. افتقرنا للدقة في الثلث الأخير بالقرب من منطقتهم. هذا هو المكان الذي كنا نفقد الدقة فيه ولم نكن نعود للدفاع. لا أعتقد أن ذلك سيحدث مرة أخرى لكن في كرة القدم يكون ذلك ممكنا دائما. المشكلة كانت المستوى البدني للاعبي سويسرا وهو أعلى من كثيرين. الأخطاء جزء من كرة القدم".

وأوضح فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، الذي قاد الفريق إلى لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية على أرضه في 2019، إن فريقه مستعد لمواجهة نسخة أكثر شراسة من إسبانيا التي بدت باهتة خلال الهزيمة من سويسرا.

وزاد في مؤتمر صحفي "بالطبع نعرف أن إسبانيا فريق كبير وستأتي إلينا بهدف واحد. نتوقع مواجهة إسبانيا التي اعتدنا اللعب معها، لقد لعبوا بنفس الطريقة على مدار اخر 20 عاما نحن بحاجة للتركيز على ما يتعين علينا القيام به وأداء ذلك بشكل جيد".