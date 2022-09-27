مولر: التعادل مع إنجلترا لن يؤثر على ألمانيا

أكد توماس مولر مهاجم ألمانيا أن التعادل 3-3 مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين لن يؤثر على معنويات المنتخب قبل كأس العالم.

وتقدمت ألمانيا 2-صفر بواسطة إيلكاي غندوغان وكاي هافيرتز قبل أن تنتفض إنجلترا بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية في غضون 12 دقيقة، ثم أدرك هافيرتز التعادل بعد خطأ الحارس نيك بوب.

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واختتمت ألمانيا مشوارها المتواضع في دوري الأمم بتحقيق فوز واحد من ست مباريات.

وأبلغ مولر الصحافيين: سنركز على الاستمتاع والرغبة في تقديم كل شيء في كأس العالم، ربما سنتعرض لانتقادات وربما لا، لا أعلم. الأمر ليس بيدي لكني لست مهتما بما يقال.

وواصل: سنضع أنفسنا في أفضل موقف من أجل كأس العالم، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنرى ما الذي يمكننا تحقيقه فيما يتعلق بالنتائج.

وتستهل ألمانيا، التي خرجت من الدور الأول في روسيا 2018، مشوارها في المجموعة الخامسة بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر قبل مواجهة إسبانيا وكوستاريكا.