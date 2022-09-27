ولاء ساوثغيت لماغواير يضعه تحت نيران الانتقادات

سيكون ولاء غاريث ساوثغيت الذي لا يتزعزع للمجموعة التي اعتمد عليها منذ توليه تدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم في اختبار بسبب المعضلة التي يشكلها المدافع هاري ماغواير.

وما زال المدافع الإنجليزي ضمن التشكيلة التي يعتمد عليها ساوثغيت على الرغم من مستواه المتواضع الذي تسبب في ابتعاده عن تشكيلة مانشستر يونايتد مؤخرا.

مادة اعلانية

وأطلق بعض المشجعين صيحات الاستهجان عند الإعلان عن اسم ماغواير في التشكيلة الأساسية قبل انطلاق المباراة ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الاثنين.

وسيتسرب الشك إلى من كانوا على استعداد لمنحه فرصة أخرى بعد أداء مليء بالأخطاء في التعادل 3-3 مع ألمانيا.

وتسبب ماغواير في الهدف الأول لألمانيا في بداية الشوط الثاني عندما فرط في الكرة لصالح جمال موسيالا ثم أسقط اللاعب الألماني داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها إيلكاي غندوغان بنجاح.

ثم خسر ماغواير الكرة في الهجوم لتنطلق ألمانيا في هجمة مرتدة انتهت بجعل كاي هافيرتز النتيجة 2-صفر.

وانتفضت إنجلترا لتتقدم 3-2 قبل أن يتسبب خطأ الحارس نيك بوب في إدراك ألمانيا التعادل.

لكن حتى التعادل المعنوي لن يصرف الانتباه عن الجدل الدائر حول ماغواير مع اقتراب كأس العالم.

وقال ساوثغيت عن ماغواير الذي شارك في التشكيلة الأساسية في الخسارة 1-صفر أمام إيطاليا الأسبوع الماضي: أعلم أن الجميع سيركز على هاري، لكن كانت هناك لحظات مهمة للغاية قدمها خلال المباراتين، سيؤدي هذا إلى إثارة الجدل، لكن أعتقد أنه في هذه اللحظات يجب أن ندعم أفضل اللاعبين لدينا وأكثرهم خبرة، إلا إذا كنا في موقف يصعب فيه اختيارهم.

وربما يصبح وجود ماغواير غير مقبول قريبا، إذ أنه بالنظر إلى مستواه الحالي فربما لن يعود لتشكيلة يونايتد الأساسية قبل اختيار ساوثغيت المجموعة التي ستسافر إلى المونديال.

ويعتمد ساوثغيت على حقيقة أن ماغواير ساهم في وصول إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018، ونهائي بطولة أوروبا 2020.

لكن أداء اللاعب البالغ عمره 29 عاما يوم الاثنين، كان دليلا على أنه يعاني من فقدان الثقة والبعد عن المستوى.

وأبلغ كريس ساتون مهاجم إنجلترا السابق برنامج "راديو 5" بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): غاريث مخلص للاعبين الذين لم يخذلوه في الماضي. ما هي ستكون المشكلة الأكبر إذا لم يلعبوا كثيرا في الشهرين المقبلين.

وتابع: ستكون مشكلة كبيرة قبل خوض المباراة الأولى في كأس العالم إنها مخاطرة كبيرة وربما مخاطرة من الصعب تحمل عواقبها.