الحكومة البريطانية تهدي صلاح ورونالدو ملايين الجنيهات

سيحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً بعد قرار الحكومة البريطانية تخفيض ضريبة الدخل على ذوي الدخول العالية ابتداءً من أبريل 2023.

وأعلن كواسي كواتينغ وزير المالية البريطاني يوم الجمعة، توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% لمرتفعي الدخل، وإلغاء الحد الأعلى لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45%.

مادة اعلانية



وسيكون محمد صلاح، الذي يحصل على قرابة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وكذلك كريستيانو رونالدو، أكبر المستفيدين من قرار وزارة المالية البريطانية، إذ سيحصل كل واحد منهما على 1.3 مليون جنيه إسترليني إضافية سنوياً نتيجة تغير مبلغ صافي الدخل.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول في يوليو الماضي لمدة 3 أعوام إضافية، ووضعه العقد الجديد كأكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في ليفربول، بينما يدفع مانشستر يونايتد 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لرونالدو منذ عودته إلى "أولد ترافورد" الصيف الماضي.

ويشير تقرير نشرته "التايمز" إلى أن متوسط ما يحصل عليه لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني سنوياً بعد خصم الضرائب، لكن هذا الرقم سيرتفع على خلفية التخفيضات الضريبية.



وأشارت دراسة أخرى أجرتها شركة "إي واي" للمحاسبة، أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز دفعوا 1.4 مليار جنيه كضرائب خلال موسم 2019-2020، بينما تعتقد صحيفة "دايلي ميل" أن رواتب اللاعبين سترتفع بنحو 240 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ما سيجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأكثر جاذبية للمواهب الأجنبية.