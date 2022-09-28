امرأة تدخل تاريخ الدوري الإيطالي

ستكون ماريا سولي فيرييري كابوتي أول امراة تقود مباراة في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا لكرة القدم، بحسب ما أكدت رابطة الحكام الإيطالية، الأربعاء.

وذكرت تقارير صحافية أن فييري كابوتي التي رقيت إلى نخبة الحكام الإيطاليين في يوليو الماضي ستقود مباراة ساسوولو وضيفه ساليرنيتانا الأحد.

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وقال رئيس رابطة الحكام ألفريدو ترنتالانج: إنه ليس يوما عاديا، أنا متأثر كثيرا، ماريا سولي ستخوض أول مباراة لها في "سيري أ" على أساس جدارتها. نحن لا نمنح امتيازا لأحد، لقد استحقت ماريا سولي هذا الأمر الذي يعتبر نجاحا للجسم التحكيمي ككل.

وسبق لفيرييري كابوتي (31 عاما) أن اشرفت على مباريات في الدرجة الثالثة الموسم الماضي، لكنها قادت مباراة كان أحد طرفيها من الدرجة الأولى كذلك وهو كالياري خلال مواجهته لتشيتاديلا في كأس إيطاليا شهر ديسمبر الماضي.