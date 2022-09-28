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رافينيا يتألق في فوز البرازيل الكبير على تونس

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رافينيا البرازيل تونس
رافينيا سجل هدفين خلال المواجهة

رافينيا يتألق في فوز البرازيل الكبير على تونس

باريس - د ب أ

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فاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي 5 -1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء على ملعب "بارك دو فرانس" في فرنسا في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل أهداف المنتخب البرازيلي رافينيا (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وريتشارليسون في الدقيقة 19 ونيمار في الدقيقة 29 وبيدرو في الدقيقة 74، فيما سجل هدف المنتخب التونسي منتصر طالبي في الدقيقة 18.

وشهدت المباراة طرد ديلان برون لاعب تونس في الدقيقة 42.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة بكأس العالم مع منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا، فيما يتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.

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