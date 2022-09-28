موراتا يهزم البرتغال ويؤهل إسبانيا إلى نصف النهائي

أكمل المنتخب الإسباني عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك بعد فوزه على مضيفه البرتغالي 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول.
يدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألفارو موراتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.
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ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب البرتغالي عند عشر نقاط في المركز الثاني.
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