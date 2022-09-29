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إريكسن لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد

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كريستيان إريكسن
إريكسن انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من برينتفورد

إريكسن لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس عن فوز لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن المنضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الفريق.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي يوم الخميس أن تصويت الجماهير في القائمة النهائية للمرشحين، شهد فوز إريكسن بالجائزة، ليلحق بزميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الفائز بها الشهر الماضي.

وأضاف أن اللاعب الدولي الدنماركي قدم أداء رائعا مع الفريق وكان سببا في انتصارات هامة ومنها الفوز على أرسنال 3-1 في بطولة الدوري، والفوز خارج ملعبه على شيريف تيراسبول المولدوفي 2 -صفر في الدوري الأوروبي.

وقال إريكسن في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: أعتقد أن سبتمبر كان رائعا، كانت الأمور جيدة بالمقارنة مع أغسطس، والذي كان صعبا ولم تكن نتائجه جيدة بالنسبة لنا، لكنني أعتقد بشكل شخصي أن الفريق أدى وحقق نتائج جيدة في شهر سبتمبر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي

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