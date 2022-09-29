بعد السماح لهم باستخدام الإنترنت.. لاعبو إيران: نشعر بالخجل

أعرب العديد من لاعبي المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكتب لاعب خط الوسط، علي رضا جهانبخش، عبر موقع "إنستغرام" يوم الخميس: "نحن دائما نقف في صف الشعب الذي يطالب حاليا بالحصول على حقوقه الأساسية".
وكان جهانبخش، الذي يلعب ضمن صفوف فريق فينورد الهولندي، غير قادر في السابق على التعليق على الاحتجاجات لأنه لم يكن يسمح له باستخدام الإنترنت خلال معسكر المنتخب الإيراني في النمسا.
كما تحدث المهاجم مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي على "إنستغرام" عقب قمع الاحتجاجات قائلاً: أشعر بالخجل كإيراني عندما أشاهد صور الأيام القليلة الماضية. العنف غير مقبول وبالتأكيد لن يحل مشاكل البلد.
واندلعت الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) والتي كانت شرطة الأخلاق في إيران ألقت القبض عليها وتوفيت أميني في 16 سبتمبر في مركز للشرطة.
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