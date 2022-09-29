رويس يعود إلى تدريبات دورتموند الأسبوع المقبل

يتوقع إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عودة ماركو ريوس قائد الفريق للتدريبات الجماعية طلع الأسبوع المقبل عقب تعرضه لإصابة قبل أسبوعين.

وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس : مع ماركو ريوس، الأمر ليس بالسوء الذي كنا نخشاه في البداية. نتمنى أن يستطيع العودة للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

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ويعني هذا أن إمكانية مشاركته في المباراة أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الأربعاء المقبل تبقى قائمة.

ومع ذلك، تأكد غياب ريوس (33 عاماً) عن مباراة فريق أمام كولون المقرر إقامتها يوم السبت في البوندسليغا.

وأصيب ريوس في قدمه قبل أسبوعين، خلال مباراة الديربي أمام شالكه التي فاز بها بوروسيا دورتموند بهدف نظيف.

وفي البداية كانت هناك مخاوف من أن تكون الإصابة التي تعرض لها خطيرة حيث كانت تهدد مشاركته مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي تبدأ في نوفمبر المقبل.



