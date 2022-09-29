ناغلسمان: "أصدقائي" كشفوا لي عيوب بايرن ميونخ

كشف جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أنه قام بتحليل أداء الفريق كثيرا خلال فترة التوقف الدولي، بما في ذلك مع أصدقائه القدامى، مؤكداً أنه لم يفكر أبدا في الاستقالة بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق.

ولم يحقق بطل الدوري الألماني أي انتصار في آخر أربع مباريات بالدوري، ويواجه فريق باير ليفركوزن يوم الجمعة.

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وقال ناغلسمان الذي يحتل فريقه المركز الخامس، في مؤتمر صحافي يوم الخميس: لم أفكر بالاستقالة، نحن بحاجة للنقاط والانتصارات. أتوقع أن نقوم بهذا.



وكشف ناغلسمان إنه تواصل مع العديد من أصدقائه السابقين للنظر في الأمر خلال فترة التحليل التي وسعت آفاقه، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن هوياتهم.



وأوضح المدرب الألماني الشاب أن الانتقادات الأخيرة أثرت عليه، وقال : سأكذب إذا قلت أنني لم أكن متأثرا خلال الأسبوعين الأخيرين.