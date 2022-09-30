غوارديولا يكشف عن مدة إصابة ستونز

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة أن المدافع جون ستونز ربما يعود من الإصابة خلال أسبوعين ويمكنه المشاركة في كأس العالم لكرة القدم كما ستكون الفرصة متاحة أمام لاعب الوسط كالفن فيلبس للعب في قطر عقب جراحة بالكتف.

وأصيب ستونز في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل إنجلترا مع ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية يوم الاثنين ما أثار الشكوك حول لحاقه بنهائيات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.

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وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا قبل القمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد "لن يغيب لأربعة أو ستة أسابيع، ربما أقل، لا أعرف متى سيعود لكن نأمل في عودته خلال أسبوعين أو عشرة أيام".

وانسحب فيلبس من تشكيلة إنجلترا خلال مواجهتي إيطاليا وألمانيا هذا الشهر للخضوع لجراحة وأكد المدرب الإسباني أن لاعب الوسط يتعافى بشكل جيد.

وأضاف "اتخذ القرار الصائب (بالخضوع الجراحة) وإلا لن يمضي للأمام بمسيرته، كان يغيب عن كل حصة تدريبية، أتمنى أن يعود في وقت مناسب قبل كأس العالم".

ويدخل سيتي قمة مانشستر بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أرسنال، وسيواجه يونايتد المنتفض الذي فاز في آخر أربع مباريات بالدوري بعد بداية سيئة.

وتابع غوارديولا "يجب أن نلعب مباراة مثالية، لديهم قدرات كبيرة في الهجوم وكفاءة في خط الوسط بوجود إيركسن وفرنانديز وقوة بدنية متمثلة في كاسيميرو ومكتوميناي. أتوقع منهم الأفضل دائما، نجحوا في حل المشكلات أمام ساوثهامبتون وليفربول وأرسنال والزخم مستمر".

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط خلف سيتي وتتبقى مباراة لفريق المدرب إيريك تن هاغ.