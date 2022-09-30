كمارا يغيب عن صفوف فرنسا في المونديال

قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن بوبكر كمارا لاعب وسط منتخب فرنسا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض كمارا (22 عاما)، الذي خاض ثلاث مباريات دولية بعد انطلاقته في يونيو، للإصابة خلال هزيمة فيلا من ساوثامبتون 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

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وأبلغ جيرارد الصحفيين قبل زيارة إلى ليدز يونايتد يوم الأحد "سيغيب (بوبا) حتى بعد كأس العالم للأسف وهذه ضربة هائلة".

ويشكل غياب بوبكر آخر ضربة لفرنسا حاملة اللقب إذ تفقد جهود الثنائي البارز بخط الوسط نجولو كانتي وبول بوجبا خلال الاستعداد للبطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر.

وتفتتح فرنسا مشوارها في كأس العالم أمام أستراليا بالمجموعة الرابعة يوم 22 نوفمبر ثم تواجه الدنمارك وتونس.