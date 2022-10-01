أتلتيكو يعمق جراح إشبيلية بثنائية

خسر إشبيلية 2-صفر أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت لتتواصل بدايته المتواضعة لموسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ فاز في مباراة واحدة في كل المسابقات.
ويحتل إشبيلية، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب، المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط، بفارق واحدة عن منطقة الهبوط.
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وسجل ماركوس يورينتي الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 57، عندما لعب الكرة ببراعة من فوق حارس المرمى ياسين بونو.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتلتيكو إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف غريمه المحلي ومتصدر الترتيب ريال مدريد.
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