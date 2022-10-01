بايرن يهزم ضيفه ليفركوزن برباعية نظيفة

استعاد نادي بايرن ميونخ توازنه ونغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4-صفر يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني في كرة القدم.
وسجّل رباعيّة الفريق البافاري كل من لوروا ساني (3)، جمال موسيالا (17)، والسنغالي ساديو ماني (39) الذي فكّ صيامه التهديفي بعد خمس مباريات، وتوماس مولر (84).
وقبل هذه المباراة، لم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها 1-1 في المرحلتين الرابعة والخامسة وشتوتغارت 2-2 في السادسة، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ صفر-1، وهي سابقة في تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.
كما أن ماني غاب عن التهديف ولم يتمكن من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا.
وبهذا الفوز، بات بايرن في المركز الثاني مؤقتاً مع 15 نقطة، فيما تراجع ليفركوزن المكلوم إلى المركز السادس عشر بخمس نقاط.
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